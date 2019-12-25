Смольный ищет подрядчика для ремонта дорог за 455 млн рублей

Итоги конкурса должны подвести 30 марта.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядную организацию для ремонта дорог на севере Петербурга. Стоимость работ оценили в 455,3 млн рублей.

Во вторник, 10 марта, КРТИ объявил электронный аукцион на поиск подрядчика. Отремонтировать предстоит дороги Выборгского, Курортного, Приморского, Красногвардейского и Калининского районов.

Заявки на участие будут принимать до 24 марта, а торги состоятся 30 марта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга ищут инвестора для строительства путепровода на Туристской улице.

Фото: Piter.TV