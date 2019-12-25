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Смольный ищет подрядчика для ремонта дорог за 455 млн рублей
Сегодня, 19:10
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nadezhda_sib

Смольный ищет подрядчика для ремонта дорог за 455 млн рублей

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Итоги конкурса должны подвести 30 марта.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядную организацию для ремонта дорог на севере Петербурга. Стоимость работ оценили в 455,3 млн рублей. 

Во вторник, 10 марта, КРТИ объявил электронный аукцион на поиск подрядчика. Отремонтировать предстоит дороги Выборгского, Курортного, Приморского, Красногвардейского и Калининского районов. 

Заявки на участие будут принимать до 24 марта, а торги состоятся 30 марта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга ищут инвестора для строительства путепровода на Туристской улице.

Фото: Piter.TV 

Теги: крти, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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