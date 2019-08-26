Полковника в запасе арестовали в Петербурге из-за взятки в 250 тысяч рублей

Подозреваемый помог подрядчику выиграть конкурс на ремонт в военных городках ЗВО.

Дзержинский районный суд Петербурга на два месяца арестовал бывшего начальника отдела Западного военного округа (ЗВО), полковника в запасе Олега Карпова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Карпов за вознаграждение помог подрядчику "Росвоенстрой" выиграть конкурс на ремонт в военных городках ЗВО. Стоимость контракта составила 100 млн рублей. Свою помощь Карпов оценил в 250 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Карпова задержали 27 ноября в Пулково. Его сняли прямо с трапа самолета, прилетевшего из Екатеринбурга.

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Фото: Piter.TV