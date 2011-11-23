Дуглас Макгрегор рассказал, что США не дадут Киеву урегулировать конфликт путем дипломатии.

Американский полковник Дуглас Макгрегор подтвердил, что Вашингтон координирует действия украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующей информацией специалист поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Бывший советник министра обороны США полагает, что за украинский кризис ответственны именно Пентагон и Белый дом, так как чиновники диктуют киевской власти план действий.

Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться. Дуглас Макгрегор, полковник США

Эксперт считает, что Белый дом срывает мирное урегулирование украинского конфликта. Дуглас Макгрегор уверен в том, что даже если украинский народ и правительство решат в один момент завершить кризис за счет дипломатии, то Вашингтон не даст этого сделать.

Полковник США Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой победе Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom