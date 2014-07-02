Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского

Дуглас Макгрегор рассказал о серьезных потерях ВСУ.

Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение для украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Специалист не думает, что превосходство российских Вооруженных сил оставит шансы для победы ВСУ.

Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится <...> иначе его песенка спета. Дуглас Макгрегор, полковник США

Американец уточнил, что Вооруженные силы Украины сейчас несут колоссальные потери личного состава, а их численность стремительно падает. Дуглас Макгрегор уверен в том, что в скором времени может сложится такая ситуация, при которой воевать за киевский режим будет некому. Гость программы отметил и нехватку у ВСУ топлива и боеприпасов.

Полковник Макгрегор считает, что США и Украина создают иллюзию готовности к переговорам.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom