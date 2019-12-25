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Полковник КНР допустил возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
Сегодня, 9:10
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Полковник КНР допустил возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

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Кроме того, китайский полковник заявил, что безопасность Европы зависит от сотрудничества с Россией.

Войска НАТО могут появиться около Петербурга после вступления Финляндии в альянс. Об этом заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье журнала Economist.

Если Финляндия вступит в НАТО, что уже вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга.

Чжоу Бо, экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР, старший полковник

Автор материала подчеркнул, что Россия предупредила новых членов о последствиях вхождения в военно-политический блок. Подобные действия поставят на крест безопасность Балтийского моря, безъядерный статус Балтийского моря будет под вопросом. 

Кроме того, китайский полковник заявил, что безопасность Европы зависит от сотрудничества с Россией, которая имеет ядерное оружие. Он призвал не дразнить президента РФ Владимира Путина. 

Ранее на Piter.tv: экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

Фото: Pexels

Теги: кнр, нато, нато около петербурга, чжоу бо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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