Полковник КНР допустил возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

Кроме того, китайский полковник заявил, что безопасность Европы зависит от сотрудничества с Россией.

Войска НАТО могут появиться около Петербурга после вступления Финляндии в альянс. Об этом заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье журнала Economist.

Если Финляндия вступит в НАТО, что уже вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга. Чжоу Бо, экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР, старший полковник

Автор материала подчеркнул, что Россия предупредила новых членов о последствиях вхождения в военно-политический блок. Подобные действия поставят на крест безопасность Балтийского моря, безъядерный статус Балтийского моря будет под вопросом.

Кроме того, китайский полковник заявил, что безопасность Европы зависит от сотрудничества с Россией, которая имеет ядерное оружие. Он призвал не дразнить президента РФ Владимира Путина.

Ранее на Piter.tv: экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

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