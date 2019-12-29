А к 2025 году ЗРК получит и Красноярский край.

Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году. Об этом "РИА Новостям" заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Мы завершим перевооружение в 2022 году, что повысит надежность системы ПВО на 4% в целом прокомментировал эксперт

До 2025 года полк в Красноярском крае получит новейший "Витязь" для более эффективного выполнения задач. Военные дислоцируются в Ачинске. ЗРК позволит защищать территорию от молниеносных ударов противника. Сейчас армия продолжает использовать системы С-300ПС.

Ранее первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России.

Видео: YouTube/Хабархо Habarho