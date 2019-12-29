Полк в Хакасии перевооружится на С-350 в 2022 году. Об этом "РИА Новостям" заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
Мы завершим перевооружение в 2022 году, что повысит надежность системы ПВО на 4% в целом
прокомментировал эксперт
До 2025 года полк в Красноярском крае получит новейший "Витязь" для более эффективного выполнения задач. Военные дислоцируются в Ачинске. ЗРК позволит защищать территорию от молниеносных ударов противника. Сейчас армия продолжает использовать системы С-300ПС.
Ранее первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России.
Видео: YouTube/Хабархо Habarho
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