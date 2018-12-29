Полиция завершила расследование мошенничества с железнодорожными билетами на Московском вокзале

Сотрудники транспортной полиции отчитались о проделанной работе.

Представители транспортной полиции по Петербургу рассказали о завершении расследования по делу о мошенничестве с железнодорожными билетами. Подозреваемый пойман. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Согласно сведениям пресс-службы УТ МВД по региону, фигурант расследования просил у добропорядочных пассажиров купить ему билет, а затем сдавал его в кассу и получал за возврат денежные средства. Преступная схема на Московском вокзале была раскрыта. Выяснилось, что преступнику 35 лет и он прибыл в Северную столицу из Пермского края.

Правоохранительные органы отмечают, что мужчина незаконно обогащался за счет наивных граждан осенью 2018 года. Он также обещал жертвам, что вернет деньги за билет, когда вернется домой. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В настоящее время приезжий проходит по уголовной статье за мошенничество. Суд рассмотрит пять аналогичных дел. Максимально мужчина может получить два года лишения свободы.

Напомним, что пьяный петербуржец разбил окно маршрутки из-за отказа в проезде.

Фото: Piter.tv