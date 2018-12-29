Пьяный петербуржец разбил окно маршрутки из-за отказа в проезде

Водитель получил разбитое стекло из-за того, что не повез мужчину в состоянии алкогольного опьянения бесплатно.

Нетрезвый петербуржец решил бутылкой наказать водителя маршрутки, который отказался везти его бесплатно. Мужчина швырнул стеклянную тару в стекло, за которым находилась женщина. Пассажирка транспортного средства не пострадала. Известно, что происшествие случилось с общественным транспортом, следовавшим по маршруту номер 322.

Инцидент произошел утром 16 января. Пьяный гражданин зашел в маршрутное такси на пересечении проспекта Металлистов и Большой Пороховской улицы. Очевидцы отмечают, что местный житель грубо разговаривал с шофером, перейдя на панибратское "ты". После этого молодой человек потребовал довезти его до торгового центра, хотя денег с собой у него не было. С собой у петербуржцы оказалась только бутылка шампанского. Водитель не стал идти на уступки и выгнал дебошира из салона. После этого со стороны хулигана последовала ответная агрессивная реакция, которая вылилась в разбитое стекло.

Фото: Piter.tv