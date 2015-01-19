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Житель Выборга пьяный замерз на улице в Петербурге
Сегодня, 11:15
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Житель Выборга пьяный замерз на улице в Петербурге

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Мужчину доставили в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти.

Житель Выборга замёрз на улице в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Около пяти часов утра 19 декабря 50-летнего мужчину нашли у БЦ по Каменноостровскому проспекту. Он спал у дверей.

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти. Спасти мужчину не удалось: наступила биологическая смерть. Причиной его гибели стали тяжелое отравление этанолом и переохлаждение.

В Выборге есть индивидуальный предприниматель с данными погибшего. 

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, пьяный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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