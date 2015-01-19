Житель Выборга пьяный замерз на улице в Петербурге

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти.

Житель Выборга замёрз на улице в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Около пяти часов утра 19 декабря 50-летнего мужчину нашли у БЦ по Каменноостровскому проспекту. Он спал у дверей.

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти. Спасти мужчину не удалось: наступила биологическая смерть. Причиной его гибели стали тяжелое отравление этанолом и переохлаждение.

В Выборге есть индивидуальный предприниматель с данными погибшего.

Фото: Piter.tv