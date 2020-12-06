Политолога Валерия Соловья оставят в полиции еще на одну ночь

Видеозапись, на которой запечатлен момент задержания Соловья, появилась в его Telegram-канале.

Политолога Валерия Соловья оставят в петербургской полиции еще на одну ночь. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале 6 декабря. Кроме того, он поделился видеозаписью, на которой запечатлен момент его задержания. На кадрах видно, как невозмутимого политолога полицейские проводят до автозака, а собравшиеся выкрикнули "Позор!".

Соловей рассказал о своем задержании после встречи со сторонниками своего движения "Перемен" в Петербурге. В место собрания людей у Гостиного двора была кинута дымовая шашка, а позже появились листовки "От подобных „перемен" попадет Россия в плен" на месте встречи. В этом сознались сторонники движения "За правду" писателя Захара Прилепина.

После задержания выяснилось, что политолог проведет ночь с 5 на 6 декабря в отделении полиции Северной столицы. В отношении Соловья составлен протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Материалы дела в суд еще не поступили.

Видео: Telegram / Соловей