Политолог предложил Дегтяреву заботиться о хабаровчанах через кошелек и желудок

Глава политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с изданием "Профиль" заявил, что врио губернатора Хабаровска Михаилу Дегтяреву стоит перекрыть отсутствие общения привлекательными предложениями. Это поможет завоевать симпатию горожан.

Специалист отметил, что народу важно, чтобы его слушали и слышали, чтобы его уважали. Нужно демонстрировать готовность к диалогу, общению. Важно не делать "фейковых" предложений: многого обещать не стоит. Врио губернатора надо показать свое отношение здесь и сейчас.

Калачев отметил, что необходимо сделать так, чтобы жители края через свой кошелек, желудок почувствовали заботу о себе: пенсии неожиданно повысить, увеличить пособия, снизить тарифы на услуги ЖКХ.

Напомним, что главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. 20 июля президент России отправил его в отставку с утратой доверия.

Ранее мы писали, что следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям.

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