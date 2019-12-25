Политолог Станкевич заявил, что переговоры России и Украины начнутся не раньше ноября

Эксперт подчеркнул, что Москва настроена в пользу переговоров и дипломатического завершения конфликта.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что переговоры России и Украины начнутся не раньше ноября. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал высказывание зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что после нападения ВСУ на Курскую область не будет никаких переговоров до завершения боевых действий. По словам Станкевича, это позиция чиновника, но не государства. Он подчеркнул, что Москва настроена в пользу переговоров и дипломатического завершения конфликта. Политолог считает, что до смены администрации в США переговоры маловероятно, поэтому в ноябре-декабре может появиться контрольная точка для двух сторон.

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Фото: Piter.tv