Зоозащитник Сафонова объяснила, почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

По словам эксперта, нужно относиться к собаке так же, как к маленькому ребенку.

Директор фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова объяснила, почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, нужно относиться к собаке так же, как к маленькому ребенку. Сафонова рекомендует погулять с питомцем и привести его домой, а потом отправляться за покупками. Зоозащитник отметила, что жизнь питомца полностью зависит от его хозяев. Также Сафонова отметила, что у собаки должен быть адресник или GPS-трекер, чтобы ее проще было найти.

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Фото: Piter.tv