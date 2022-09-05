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Зоозащитник Сафонова объяснила, почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина
Сегодня, 10:47
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Зоозащитник Сафонова объяснила, почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

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По словам эксперта, нужно относиться к собаке так же, как к маленькому ребенку.

Директор фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова объяснила, почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, нужно относиться к собаке так же, как к маленькому ребенку. Сафонова рекомендует погулять с питомцем и привести его домой, а потом отправляться за покупками. Зоозащитник отметила, что жизнь питомца полностью зависит от его хозяев. Также Сафонова отметила, что у собаки должен быть адресник или GPS-трекер, чтобы ее проще было найти.

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Фото: Piter.tv

Теги: магазин, мнение эксперта, собака
Категории: Лента новостей, Новости России,

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