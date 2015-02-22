  1. Главная
Politico: в США взломали электронную систему федеральных судов
Сегодня, 9:35
Пока у властей США нет понимания относительно того, кто стоял за кибератакой. 

В США неизвестные хакеры взломали электронную систему федеральных судов. Соответствующими данными с общественностью поделились журналисты из иностранного издания Politico со ссылкой на собственный источник информации.  Эксперты газеты предположили, что полученные сведения от киберпреступников помогут злоумышленникам скрыться от властей. Атаке подверглись отделы регистрации и подачи уголовных дел. Из базы исчезли некоторые данные о расследованиях и их фигурантах, ордера на аресты и обыски подозреваемых.

Специалисты отметили, что в результате взлома могли быть похищены личные данные свидетелей и информаторов, которые включены в программы защиты, гарантирующие анонимность и безопасность этих людей. Американское министерство по юстиции совместно с федеральными судами в настоящее время пытается определить масштабы последствий этих кибернападений. Известно, что взломанная электронная система состоит из двух компонентов: платформы управления делами, которую участники процесса используют для загрузки оцифрованных документов, а также  платформы для ограниченного доступа к этой информации.

