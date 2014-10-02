В Финляндии занимаются формированием списка из требований стран-членов блока.

Ряд стран -членов Североатлантического альянса настаивает, что у них есть собственные "красные линии", которые должны быть учтены при урегулировании регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из местного издания Politico со ссылкой на чиновников военного блока. Авторы статьи пишут в газете о том, что речь идет о членстве Украины в НАТО и размещения на земле союзников живой силы и вооружения. Глава министерства по иностранным делам Финляндии Элина Валтонен объяснила прессе, что сейчас Хельсинки вместе с международными партнерами разрабатывают такие "красные линии".

Некоторые союзники настаивают на том, что у них есть свои "красные линии", по поводу которых они хотят предварительных консультаций. текст публикации

Напомним, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе сообщила о разработке мирного плана. Чиновники из Белого дома отметили, что обсуждать детали документа перед широкой аудиторией они пока что не будет, так как работа по пунктам все еще продолжается. Москва указала на то, что сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Рубио: США понимают красные линии обеих сторон по Украине.

