Европейские лидеры обеспокоены тем, что Украина не задействована на встрече путина и Трампа на Аляске.

Европейский союз пытается добиться участия лидера киевского режима Владимира Зеленского в саммите "Россия-США" на Аляске. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Politico. Авторы материала упомянули, что американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на собственный источник в вашингтонской администрации о том, что любые мероприятия на Аляске с участием украинского политика возможны только после встречи на высшем уровне между главами Кремля и Белого дома.

В публикации СМИ говорится о том, что главы внешнеполитических ведомств стран коллективного Брюсселя украинский министр иностранных дел Андрей Сибига проведут экстренную встречу по видеосвязи. Целью данного рабочего контакта будет "обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского". В газете рассказали своей аудитории, что какое-либо участие в саммите между Россией и США европейских представителей региональным властям "кажется безнадежным делом". Пресс-служба офиса Владимира Зеленского беспокоится о том, что в результате саммита на Аляске вопросы по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине будут решены без участия киевского режима. Европейские политические лидеры, включая главу Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца, настаивали на том, что будущее страны не может решаться без самих украинцев.

Фото: pxhere.com