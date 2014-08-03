В ЕК заявили, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид

Тереса Рибера предложила приостановить действие соглашения между ЕС и Израилем.

В Европейской комиссии заявили, что действия еврейского государства на территории сектора Газа напоминают геноцид. Соответствующее заявление в интервью журналистам из издания Politico сделала вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера. Иностранная чиновница предложила приостановить действие соглашения коллективного Брюсселя с Израилем об ассоциации. Она уточнила, что сейчас в палестинском анклаве целями военнослужащих и ракетных ударов становятся конкретные люди, которых не только убивают, но также и морят голодом.

Конкретное население находится в изоляции, без крова: их дома разрушают, - без еды, воды и лекарств: им запрещен доступ к ним - и подвергается бомбардировкам и обстрелам даже тогда, когда они пытаются получить гуманитарную помощь. Никакой гуманности, никому нельзя быть свидетелем. Тереса Рибера, вице-президент ЕК

По мнению эксперта, происходящее на Ближнем Востоке "очень похоже на определение", которое используется для описания геноцида. Politico отмечает, что ЕК как институт ранее официально не использовала слово "геноцид" в отношении действий Израиля в Газе.

Фото: YouTube / European Commission