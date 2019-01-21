Киевский режим высказал свое недовольство успехами Кишинева по евроинтеграции.

Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в региональное сообщество по сравнению с Украиной из-за недовольства со стороны киевского режима. Одновременно с этим процесс вступления Украины в ЕС блокируется Венгрией. Соответствующей информацией с аудиторией поделились западные журналисты из издания The Politico.

Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в ЕС продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишиневу действовать быстрее была отклонена после возражений Киева. статья иностранного СМИ

Напомним, что в июне 2022 года коллективный Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Европейском союзе неоднократно признавали, что подобное решение являлось по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне прошлого года в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также ЕС и Молдавией. Они ознаменовали собой официальный запуск переговоров о вступлении в региональное содружество.

Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС.

Фото: pxhere.com