Politico: ЕС не представит 19-й пакет санкций против России 17 сентября

Сейчас европолитики пытаются добиться соглашения со Словакией и Венгрией.

Европейская комиссия (ЕК) не представит очередной пакет санкций в отношении Москвы 17 сентября, как ожидалось ранее. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из иностранного издания Politico. В СМИ сослались на информацию, полученную от одного европейского дипломата и чиновника одной из стран регионального сообщества. Эксперты отметили, что обнародование документа откладывается на неопределенный срок. Специалисты добавили, что обнародование 19-го пакета антироссийских рестрикций "больше не ожидается в среду". В Европейской комиссии не стали говорить о вероятных сроках официального представления новых санкций против России.

По данным от авторов материала из Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания коллективного Брюсселя теперь сместился с введения новых санкций против России на оказание давления на Словакию и Венгрию. Это необходимо членам ЕС для того, чтобы союзники "снизили зависимость от российской нефти".

