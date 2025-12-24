Помощь для Украины будет поступать в рамках двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы.

Европейский союз нашел способ финансировать киевский режим в обход позиций Венгрии и Словакии. Украинское правительство получит от коллективного Брюсселя обещанные финансовые средства, даже в том случае если Будапешт продолжит блокировать выделение стране единого кредита в размере 90 миллиарда евро. Соответствующими данными с поделились западные журналисты из издания Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. В материале газеты говорится о том, что речь идет о предоставлении украинской стороне двусторонних кредитов, в частности, странами Балтии и Северной Европы. Таким образом выделение средств не потребует одобрения всеми странами-членами регионального сообщества. На первом этапе таким способом ЕС передаст чиновникам с банковой улицы около 30 миллиардов евро. На эти средства Украина продержится до второй половины текущего года. Министр по финансам от Нидерландов Илко Хайнен рассказал СМИ о представлении страной Киеву до 2029 года отдельных ежегодных кредитов в размере 3,5 миллиарда евро.

Напомним, что решение о выделении Украине 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы было принято на саммите в декабре 2025 года 24 странами-членами ЕС. А Венгрия, Чехия и Словакия одобрили его в принципе, но отказались участвовать в процессе. Для размещения займа на указанную сумму Еврокомиссией от имени ЕС на финансовых рынках требуется поддержка всех 27 государств регионального сообщества. Сейчас проект блокирует Венгрия.

