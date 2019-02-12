Ректор Политехнического университета прокомментировал контракт с КАМАЗом

В документе говорится о реализации проекта "Универсальная модульная платформа автобуса, электробуса, троллейбуса".

В мае 2018 года ректор Санкт-Петербургского политехнического университета заключил контракт с КАМАЗом. В документе говорится о реализации проекта "Универсальная модульная платформа автобуса, электробуса, троллейбуса". Спустя несколько месяцев, во вторник, 12 февраля, этот контракт прокомментировал ректор университета - Андрей Рудской.

По словам ученого, ВУЗ в этом контракте должен сделать работу мощного НИИ. Стоимость контракта - 600 миллионов рублей.

Высшее учебное заведение разрабатывает конструкцию, технологию и передает ее в производство базовой платформы для автобуса, электробуса и троллейбуса. Найдите примеры, когда ВУЗ делает работу мощного НИИ. Почему особо интересно автомобилестроение? Это самая быстроразвивающаяся и самая влияющая на экономику отрасль. Автомобиль по своей сложности и скорости модернизации обходит любые виды и изделия, которые выпускаются индустрией. Андрей Рудской, ректор СПбПУ.

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