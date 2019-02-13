Ректор Политеха: "Мы будем участвовать в программе по целевому набору студентов"

Андрей Рудской прокомментировал инициативу Дмитрия Медведева, который решил вернуть систему распределения после вуза.

В России снова может появиться система распределения выпускников вузов. Об этом сообщил 11 февраля "Первый канал". Эти изменения обсудил со своими заместителями Дмитрий Медведев. Советскую практику предполагается возродить, однако, с учетом современных реалий. Ректор Политехнического университета в Санкт-Петербурге прокомментировал инициативу премьера.

В равной мере, как и все другие вузы, мы будем участвовать в этой программе. Может, даже и в большей. Я уже говорил, что наш университет – один из крупнейших политехнических вузов страны по разным отраслям промышленности – танкостроение, машиностроение, металлургия и так далее. Конечно, мы примем в этой программе самое активное участие. Я уже говорил, что связь науки образования и производства – это необходимое условие для развития нашей промышленности, особенно, в период перехода на цифровые технологии. Андрей Рудской, ректор СПбПУ.

Ранее сообщалось, что в интервью Piter.TV Андрей Рудской поддержал врио губернатора Санкт-Петербурга, но при этом, пожаловался на недостойную уборку крыш и улиц Северной столицы.

Видео: Piter.TV