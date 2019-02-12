Ректор Политеха о снежном коллапсе в Петербурге: "Я уверен, Беглов наведет порядок в городе"

Во вторник, 12 февраля ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской рассказал журналистам о предстоящем юбилее ВУЗа. Также на пресс-конференции были затронуты темы уборки города. В интервью Piter.TV Андрей Рудской поддержал врио губернатора Санкт-Петербурга, но при этом, пожаловался на недостойную уборку крыш и улиц.

Нужно то всего лишь провести нормальную реконструкцию крыш Санкт-Петербурга. Это я вам как ученых хочу сказать – сделайте так, чтобы в чердачные помещения не проходило тепло, тепло изолируйте крыши, и наледи не будет. Что бороться, когда не уничтожен сам источник. Техника – это такие сложные и тонкие процессы. Самый универсальный аппарат – альпинисты с ледорубами. А то,ч то касается уборки тротуаров и дорог… Ну купите вы необходимое количество снегоуборщиков. Если нет – то купите за рубежом. Сегодня огромное количество механизмов. Просто надо навести порядок. Я уверен, Александр Дмитриевич все решит. Политех будет Александра Дмитриевича поддерживать. И на предстоящих выборах тоже.

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета.