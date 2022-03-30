Сбер и СПбПУ подписали соглашении о развитии образовательных программ в сфере IT и искусственного интеллекта

Банк и университет договорились о сотрудничестве в области реализации программ по искусственному интеллекту, математике, инфокоммуникационным технологиям и компьютерным наукам.

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветительских, информационных и профориентационных проектов. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Сбер и СПбПУ будут развивать образовательные программы университета по изучению искусственного интеллекта, информационных и инфокоммуникационных технологий. Запланированы совместные акселерационные программы для молодых технологических предпринимателей и содействие Сбера в повышении квалификации преподавателей.

Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество Сбера с СПбПУ. Мы обладаем практической экспертизой в сфере ИТ и искусственного интеллекта и с большим энтузиазмом будем участвовать в подготовке лучших кадров для передовых направлений науки и бизнеса в стране. Это откроет перед выпускниками вуза новые горизонты и будет способствовать развитию IT-образования в России. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка

Сегодняшнее соглашение — это результат продуктивного взаимодействия сотрудников Политеха и Сбера. Ранее уже были выработаны эффективные механизмы сотрудничества: практика и последующее трудоустройство наших студентов в Сбер, участие представителей Сбера в Государственной экзаменационной комиссии, проведение открытых лекций представителями Сбера. Теперь же мы официально закрепили участие Сбера в реализации трех образовательных программ бакалавриата Института компьютерных наук и кибербезопасности, по сути, сделав их корпоративными. Уверен, что наше сотрудничество будет расширяться, ведь такое партнерство вуза и корпорации отвечает всем запросам практикоориентированного образования. Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН, председатель СПбО РАН

Также Сбер и СПбГУ договорились готовить специалистов в сфере ИИ и науки о данных.

Фото: пресс-служба Сбера