Ушла из жизни глава Института Петра Великого Инна Свидерская

Она внесла знаковый вклад в сохранение наследия первого российского императора.

Второго апреля не стало руководительницы Института Петра Великого Инны Феликсовны Свидерской. Культурная деятельница скончалась после продолжительной болезни, – сообщил портал "Культура Петербурга".

Преданность любимому делу, которое для нее значило куда больше, чем просто работа, неиссякаемая энергия и безграничная доброжелательность этого человека навсегда останутся с нами. Ее ценили как настоящего профессионала, обладавшего глубокими и разносторонними знаниями, невероятным масштабом личности, любили как доброго, искреннего и жизнерадостного человека с большим и чистым сердцем. Портал "Культура Петербурга"

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Инна Свидерская посвятила себя сохранению наследия Петра Великого и стала инициатором множества знаковых проектов, связанных с личностью первого российского императора.

При активном участии Свидерской проходили Международные Петровские конгрессы, которые собирали вокруг себя историков, деятелей музейного дела и культуры из России и из-за рубежа.

Фото: ВКонтакте / Культура Петербурга