Поликлиники Ленобласти возвращаются к прежнему режиму работы

Информацию подтвердил Александр Дрозденко.

С первым звонком жительницы Ленинградской области на прямую линию с губернатором были объявлены сроки восстановления плановой работы поликлиник. По словам Александра Дрозденко, к прежнему режиму учреждения вернутся уже со следующей недели.



Вопрос, связанный с работой поликлиник, главе региона адресовала женщина, которая долгое время не может попасть на бесплатный прием к врачу.



Александр Дрозденко отметил, что многие учреждения, оказывавшие в последнее время только экстренную помощь, снова открывают свои двери для рядовых пациентов. Так, в 47-ом регионе уже закрылись 3 отделения, работавшие только с COVID-19.



Ранее мы рассказали о том, что на препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей.



Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области