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Поликлиники Ленобласти возвращаются к прежнему режиму работы
Сегодня, 16:58
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Поликлиники Ленобласти возвращаются к прежнему режиму работы

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Информацию подтвердил Александр Дрозденко.

С первым звонком жительницы Ленинградской области на прямую линию с губернатором были объявлены сроки восстановления плановой работы поликлиник. По словам Александра Дрозденко, к прежнему режиму учреждения вернутся уже со следующей недели. 


Вопрос, связанный с работой поликлиник, главе региона адресовала женщина, которая долгое время не может попасть на бесплатный прием к врачу. 


Александр Дрозденко отметил, что многие учреждения, оказывавшие в последнее время только экстренную помощь, снова открывают свои двери для рядовых пациентов. Так, в 47-ом регионе уже закрылись 3 отделения, работавшие только с COVID-19. 


Ранее мы рассказали о том, что на препараты от коронавируса в Ленобласти выделены 44 миллиона рублей.


Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области 

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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