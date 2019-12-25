Поликлиника в Кудрово получит три рентгеновские системы

На это выделено 49,5 млн.рублей.

Поликлиника в Кудрово (микрорайон Новый Оккервиль, ул. Ленинградская) получит три рентгеновские системы. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

В номенклатуре поставок – две диагностических стационарных системы общего назначения и одна – маммографическая.

Всего на приобретение этого медицинского оборудования выделяется 49,5 млн рублей. Поступить в поликлинику оно должно в течение 40 рабочих дней со дня направления заявки заказчиком.

Заинтересованные в поставке систем компании могут представить свои предложения для участия в электронном аукционе до 24 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Сертолово заработала первая очередь больнично-поликлинического комплекса.

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