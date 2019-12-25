В 2025 году на Васильевском острове построят новую поликлинику

Новый социальный объект разместят в 4-этажном здании площадью 2,4 тыс. кв.м.

На Васильевском острове в Северной столице начали строить новую поликлинику, которая будет принимать до 800 пациентов в смену. Сдать учреждение в эксплуатацию планирует до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГК "ЛСР".

Новый социальный объект разместят в 4-этажном здании площадью 2,4 тыс. кв.м. Первый этаж будут занимать вестибюль с регистратурой, кабинеты для забора биоматериалов и отделение скорой помощи, состоящее из 8-ми бригад. Второй и третий этажи будут предназначены для размещения кабинетов лучевой диагностики, дневного стационара, женской консультации, а также педиатрического и детского отделений. Наконец, последний этаж отведут для отделения реабилитации и физиотерапии.

Добавим, что поликлинику включат в состав ЖК "Морская набережная". Там же будут построены ряд школ и детских садов. После введения учреждение передадут Петербургу на безвозмездной основе.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.

Фото: Правительство Петербурга