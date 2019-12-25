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Поликлиника №44 выплатит 100 тысяч рублей штрафа из-за нарушений по коронавирусу
Сегодня, 19:53
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smirenny

Поликлиника №44 выплатит 100 тысяч рублей штрафа из-за нарушений по коронавирусу

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33 сотрудника заразились коронавирусом.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что поликлиника №44 Фрунзенского района, заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей из-за нарушений по коронавирусу. 

Отмечается, что сотрудники поликлиники не были обеспечены масками и перчатками в июле. А также 33 человека заразились коронавирусом. Помимо прочего, сотрудники Роспотребнадзора установили, что в поликлинике есть недостаток дезинфицирующих средств, нет листов наблюдения за контактными пациентами, измерение температуры у работников происходит всего 1 раз в смену.

Поликлиника признала вину частично. 

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, штраф, эпидемиологическая ситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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