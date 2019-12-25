Поликлиника №44 выплатит 100 тысяч рублей штрафа из-за нарушений по коронавирусу

33 сотрудника заразились коронавирусом.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что поликлиника №44 Фрунзенского района, заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей из-за нарушений по коронавирусу.

Отмечается, что сотрудники поликлиники не были обеспечены масками и перчатками в июле. А также 33 человека заразились коронавирусом. Помимо прочего, сотрудники Роспотребнадзора установили, что в поликлинике есть недостаток дезинфицирующих средств, нет листов наблюдения за контактными пациентами, измерение температуры у работников происходит всего 1 раз в смену.

Поликлиника признала вину частично.

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Фото: Piter.TV