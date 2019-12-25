Поликлиника №42 на Ленсовета станет стационаром для больных COVID-19

В учреждении появится 230 новых койко-мест.

Городская поликлиника №43, расположенная на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга, станет станционаром для больных коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 мая.

Предполагается, что уже с 15 мая в медицинском учреждении появятся 230 новых койко-мест для приёма больных COVID-19. В качестве палат будут использовать и врачебные кабинеты, отделение реанимации будет работать для граждан с тяжелой формой заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что на утро 4 мая в Петербурге за сутки зарегистрированы 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В городе выздоровели 136 человек, а умерли трое. Всего число выздоровевших в городе составило 1197 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5346 человек, из них активных – 4112 человек.

Фото: Piter.tv