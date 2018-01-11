На полигоне "Красный Бор" ради безопасности начали блокировать квадрокоптеры

Автоматическую систему внедрили по рекомендации ФСБ.

На полигоне "Красный Бор" начали пользоваться системой защиты от коммерческих летательных аппаратов. Теперь, как только беспилотник приблизится к охранной зоне, его автоматически будет блокировать сигнализация. Также системой можно управлять в ручном режиме, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Такие меры ввели по рекомендации управления Федеральной службы безопасности России по Петербургу и Ленобласти. Впервые о блокировании беспилотников заговорили осенью 2016 года, когда директор полигона Алесей Трутнев стал опасаться возможного возгорания токсичных отходов из-за падений квадракоптеров. Беспилотников часто запускают экологические организации, которые таким образом исследуют состояния свалок.

"Красный Бор" – крупный полигон для утилизации токсичных отходов от деятельности химических, медицинских и промышленных предприятий. Он расположен в 30 км от Петербурга и занимает площадь в 73 га. На данный момент полигон перестал принимать любые отходы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рабочее движение на развязке ЗСД и Нового шоссе откроют в сентябре.

Фото: Pixabay





