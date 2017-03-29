Мусорный полигон "Красный Бор" полностью перешел в собственность страны

Процедура передачи займет два месяца.

Полигон "Красный Бор", расположенный в Ленобласти, полностью принят в федеральную собственность, сообщили 30 декабря в пресс-службе Смольного. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Инициативу передать мусорный полигон стране выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов в уходящем году, спустя 9 лет постоянного обсуждения вопроса. Идею поддержал президент Владимир Путин и поручил перевести "Красный Бор" в веление Минприроды для дальнейшей ликвидации средствами федерального проекта "Чистая страна". Вся процедура передачи займет два месяца и избавит Петербург от необходимости финансировать полигон.

"Красный Бор" проработал полвека на землях с устойчивых к токсичным веществам глинами, принимая химические и промышленные отходы из разных концов страны и прибалтийских республик СССР, в 2014 году прием отходов прекратили. До сегодняшнего момента дирекция полигона обеспечивала безопасное хранение 2 миллионов тонн накопленных отходов.

В Петербурге решили начать мусорную реформу в 2020 году.

Фото: Poligona.NET | Полигон "Красный Бор" / ВКонтакте