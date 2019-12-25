Росприроднадзор проверил готовность полигона "Красный Бор" к очистке талых вод

Инспекторы Росприроднадзора приехали с проверкой на полигон "Красный Бор" и оценили, как он справляется с очисткой талых вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как показала проверка, все талые воды перед сбросом в магистральный канал проходят очистку. Уровень воды во внутренних каналах соответствует норме, все очистные сооружения находятся в рабочем состоянии.
Ранее стало известно, что на рекультивацию полигона "Красный Бор" потратят более 10 млрд рублей. Ликвидацией накопленного вреда занимается "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом").
Полигон не принимает отходы с 2014 года. Проект рекультивации планируют сдать в декабре 2021 года. Полностью завершить процедуру должны к 2024 году.
Фото: Википедия
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