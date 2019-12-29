Музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность

Соответствующее распоряжение подписало правительство страны.

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Павловск" под Петербургом перешел в федеральное подчинение. Соответствующее распоряжение правительства РФ 27 февраля появилось на официальном портале правовой информации.

Полномочия учредителя ГМЗ теперь будет осуществлять Министерство культуры, в течение трех месяцев проведут необходимые изменения в документах и мероприятия по передаче музея из городской собственности в собственность страны.

Как указано в документе, музей-заповедник собирает, изучает и хранит коллекции, относящиеся к истории царской семьи Романовых.

Ранее мы сообщали, что Эрмитаж расторг контракт на реставрацию Биржи.

Фото: Дарья Гросс, Музей-заповедник "Павловск" / "ВКонтакте"