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Музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность
Сегодня, 14:04
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himif

Музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность

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Соответствующее распоряжение подписало правительство страны.

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Павловск" под Петербургом перешел в федеральное подчинение. Соответствующее распоряжение правительства РФ  27 февраля появилось на официальном портале правовой информации.

Полномочия учредителя ГМЗ теперь будет осуществлять Министерство культуры, в течение трех месяцев проведут необходимые изменения в документах и мероприятия по передаче музея из городской собственности в собственность страны.

Как указано в документе, музей-заповедник собирает, изучает и хранит коллекции, относящиеся к истории царской семьи Романовых. 

Ранее мы сообщали, что Эрмитаж расторг контракт на реставрацию Биржи.

Фото: Дарья Гросс, Музей-заповедник "Павловск" / "ВКонтакте"

Теги: музей заповедник павловск, павловск, федеральная собственность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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