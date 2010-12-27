В Петербурге решили начать мусорную реформу в 2020 году

Александр Беглов заявил, что Петербург не будет использовать возможность отсрочки.

Мусорная реформа в Петербурге начнется раньше планируемого срока, дату перенесли на 2020 год, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

На следующий год запланирован первый этап реформы. Согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. По словам Александра Беглова, власти уже подписали соглашение с Ленобластью. Со своей стороны заинтересованность проявил и глава области Александр Дрозденко.

Ранее комитет по тарифам выступил за то, чтобы отложить "мусорную реформу" на более поздний срок.

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