Мусорную реформу в Петербурге отложат еще на год

Город пока не готов к глобальным переменам.

Мусорная реформа в Петербурге может начаться на год позже. С предложением отложить ее выступит комитет по тарифам, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комитета Дмитрия Коптина. Как сообщается, ранее было решено ввести мораторий на текущий год.

По словам Коптина, продление моратория необходимо из-за большого количества нерешенных вопросов, таких как территориальная схема, которая должна определять объемы и потоки отходов, их перемещение и точки обезвреживания и захоронения. Город пока не готов к подобным глобальным переменам. Коптин приводит в пример несколько других российских регионов, которые уже перешли на новые правила, и те оказались для них слишком тяжелыми. В этих регионах тариф за вывоз мусора резко подскочил до 50% процентов.

Согласно новым правилам, плата за вывоз мусора будет рассчитываться по числу зарегистрированных в квартире жильцов, а не от количества квадратных метров. В регионе предстоит выбрать единого оператора, который займется координированием всего пути отходов – от контейнеров до полигона и мусороперерабатывающего завода.



Отмечается, что Петербург и область могут продлить мораторий вплоть до 2022 года.

Ранее сообщалось, что районные власти Петербурга начнут штрафовать организаторов свалок.

Фото: Piter.TV