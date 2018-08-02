Районные власти Петербурга начнут штрафовать организаторов свалок

Петербургские власти дали районным администрациям право наказывать нарушителей чистоты. Незаконные свалки теперь будут заноситься в протоколы об административных правонарушениях.
Соответствующий закон принят в третьем чтении на заседании Законодательного собрания. Инициаторами идеи выступили депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок.
В настоящее время горожане за несанкционированную свалку платят 2-5 тыс. рублей, должностные лица теряют за то же нарушение от 20 до 50 тысяч.
Ранее рабочие Красного Села избавили район от свалки с просроченным алкоголем и продуктами.
Фото: pixabay
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