Районные власти Петербурга начнут штрафовать организаторов свалок

Раньше такими полномочиями обладали только профильные комитеты.

Петербургские власти дали районным администрациям право наказывать нарушителей чистоты. Незаконные свалки теперь будут заноситься в протоколы об административных правонарушениях.

Соответствующий закон принят в третьем чтении на заседании Законодательного собрания. Инициаторами идеи выступили депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок.

В настоящее время горожане за несанкционированную свалку платят 2-5 тыс. рублей, должностные лица теряют за то же нарушение от 20 до 50 тысяч.

Ранее рабочие Красного Села избавили район от свалки с просроченным алкоголем и продуктами.

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