Рабочие Красного Села избавили район от свалки с просроченным алкоголем и продуктами

Петербуржцы рассказали, что отходы вывезли еще вечером.

Рабочие избавились от свалки в Красном Селе, на которой местные жители обнаружили гору просроченного алкоголя. Спустя пару часов территория была освобождена от мусора и выброшенных продуктов. Однако еще до наступления утра петербуржцы приезжали на место, чтобы своими глазами увидеть это чудо.

От несанкционированного "бара" избавились силами администрации района. Сотрудники сложили бутылки и просроченную еду в мусорный бак, а после вывезли отходы. В уложении мусора работникам ручного труда помогал трактор. Журналисты обратили внимание на то, что за плечами представителей власти находились рюкзаки.

Напомним, что свалка располагалась на границе Красносельского района Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. В связи с этим чиновникам потребовалось некоторое время на то, чтобы понять, в чью зону ответственности входит вывоз отходов. К времени приезда чиновников, местные маргиналы и бездомные успели разобрать себе часть выкинутой продукции.

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