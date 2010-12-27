В Колпине пьяный мужик стреляет из пистолета по детской площадке

Полиция едет на место происшествия уже час.

В Колпинском районе Петербурга местные жители заметили нетрезвого мужчину, который стреляет по детской площадке. Нарушитель спокойствия уже около часа не отходит от скамейки. Примерно столько же активисты ждут приезда правоохранительных органов. Почему оперативники так долго едут - они не знают.

Очевидцы рассказывают, что сейчас на территории площадки нет никого, кроме пьяного петербуржца. Он целится в бутылку и не проявляет внимание на происходящее вокруг.

Свидетелям событий удалось сфотографировать мужчину. Они добавили, что что стреляет из травматического оружия. В социальных сетях усомнились в достоверности этого предположения. В руках у стрелка вполне может находиться и пневматический пистолет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Суздальском замечен велосипедист, "прилепившийся" к автобусу.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП Признавашки

