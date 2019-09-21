На Суздальском замечен велосипедист, "прилепившийся" к автобусу

Спортсмен ехал вплотную за автобусом.

Вечером 20 сентября петербуржцы заметили на Суздальском проспекте необычного велосипедиста. Мужчина пристроился к задней части общественного транспорта и ехал вместе с ним.

Пользователи социальной сети "Вконтакте" предположили, что молодой человек ехал в слипстриме за автобусом. Такой вид драфтинга позволяет водителю уменьшить сопротивление воздуха. Обычно гонщики это делают в сильно завихренной зоне. Однако они согласны, что подобное поведение для Петербурга выглядит достаточно странным.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Вознесенском проспекте две легковушки вписались друг в друга.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

