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На Суздальском замечен велосипедист, "прилепившийся" к автобусу

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Спортсмен ехал вплотную за автобусом.

Вечером 20 сентября петербуржцы заметили на Суздальском проспекте необычного велосипедиста. Мужчина пристроился к задней части общественного транспорта и ехал вместе с ним.

Пользователи социальной сети "Вконтакте" предположили, что молодой человек ехал в слипстриме за автобусом. Такой вид драфтинга позволяет водителю уменьшить сопротивление воздуха. Обычно гонщики это делают в сильно завихренной зоне. Однако они согласны, что подобное поведение для Петербурга выглядит достаточно странным.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Вознесенском проспекте две легковушки вписались друг в друга.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: велосипедист, зацепер, суздальский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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