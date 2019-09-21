На Вознесенском проспекте две легковушки вписались друг в друга

Автомобилисты смогли сами выйти из машин после столкновения.

В Адмиралтейском районе Петербурга утром 21 сентября произошло серьезное ДТП. В нем пострадали два легковых автомобиля. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Он прислал запись ДТП с камеры видеонаблюдения.

Машины столкнулись на пересечении Вознесенского проспекта с Казанской улицей. Одним из участников дорожного конфликта стал синий "Шевроле Авео", серую иномарку очевидец не смог идентифицировать.

Петербуржец добавил, что удар был сильным. Транспортные средства оказались значительно повреждены. После аварии оба водителя могли самостоятельно выбраться из салона.

Ранее Piter.tv писал о том, что в трамвае Купчино подрались трое пассажиров: двое избили ногами петербуржца.

Фото и видео: Piter.tv

