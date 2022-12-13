В Петербурге около 20 руферов-экскурсоводов привлекли к административной ответственности

Они незаконно проводили прогулки по крышам.

В Петербурге полиция занялась проверкой руферов. Организаторам нелегального бизнеса грозит уголовная ответственность, сообщили в МВД.

Полиция Центрального района Петербурга провела серию проверочных мероприятий по объявлениям о прогулках по крышам исторического центра города. Полицейские оплачивали прогулки по крышам, забирались на них, после этого в отношении гида-руфера составляли административный протокол по статье 14.1КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Средняя стоимость прогулки по крыше составляла от 500 до 1 000 рублей. Оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода. Основные места посещения крыш: Невский и Лиговский проспекты, улицы Рубинштейна и Пушкинская.

В результате проверок около 20 руферов-экскурсоводов привлечено к административной ответственности.

Помимо экономических нарушений нелегальный бизнес несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые покупают такие экскурсии. Ни одна из них не была обеспечена необходимыми мерами безопасности в связи с нахождением на крыше здания. То есть деятельность таких экскурсоводов подпадает под статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Материалы полицейской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году прокуратура потребовала запретить паблик о прогулках по крышам Петербурга. В ведомстве напомнили, что за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предусмотрена уголовная ответственность.

Видео: МВД