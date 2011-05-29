В Петербурге задержана серийная поджигательница автомобилей

При допросе выяснилось, что женщина стала жертвой дистанционного мошенничества.

В ночь на воскресенье, 25 августа, в полицию Красногвардейского района поступили сообщения о возгорании двух автомобилей: Mercedes у дома 32 по Заневскому проспекту и BMW у дома 35 по Республиканской улице. Оба автомобиля сгорели из-за поджога, а подозреваемая, 46-летняя безработная женщина из Калмыкии, была доставлена в отдел полиции для разбирательств.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе следствия установлено, что эта женщина является виновницей поджогов. Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

При допросе выяснилось, что женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. В конце июля к ней в мессенджере обратились неизвестные, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, и заявили, что злоумышленники использовали её банковские данные для перевода средств в поддержку запрещённых организаций. В результате мошенники убедили её оформить кредит на 1,7 млн рублей и перевести деньги на указанные счета.

После потери средств женщина не сообщила в полицию, что дало возможность мошенникам продолжать манипуляции. Под предлогом помощи в задержании преступников её уговорили совершить поджоги автомобилей в разных частях города. С целью осуществления поджогов она приобрела бензин и, следуя указаниям злоумышленников, подожгла пять автомобилей. Без задержания, поджоги могли бы продолжаться. Также полиция приняла у неё заявление по факту мошенничества, открыв дело по ст. 159 УК РФ.

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