Полиция задержала подозреваемых в краже автозапачастей у каршерингов

Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,5 млн рублей.

Полиция задержала троих подозреваемых в краже запчастей у каршеринговых автомобилей. Один из них работает в автомастерской, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Представитель каршеринговой компании обнаружил пропажу в марте и обратился в полицию. Техническая проверка показала, что у "Рено" и "Киа" отсутствует химический элемент в катализаторах. Без него машина не может перерабатывать выхлопные газы. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей. Деталь была похищена у 20 автомобилей.

По версии полиции, вместе с работником автомастерской работали еще двое граждан. Они изобличены в похищении химического элемента с 11 по 13 марта.

Для кражи злоумышленники использовали аккаунт малознакомой женщины. Они вводили ее в заблуждение и арендовали авто от ее имени. После чего на машине приезжали к автомастеру на СТО, где и происходила кража. Затем машину отгоняли на несколько километров. После этого следующие арендаторы при осмотре машины выявляли ошибку неисправности двигателя и сообщали информацию в техподдержку.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Двое мужчин задержаны, третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на проспекте Славы остановили каршеринг под управлением пьяного водителя без ВУ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО