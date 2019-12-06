Полиция задержала злоумышленников, ограбивших таксиста в Пушкине

На след преступников вышла служебно-розыскная собака Жасмин.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала злоумышленников, которые ограбили таксиста в Пушкине.

В пятницу, 22 мая с заявлением обратился 23-летний таксист. Он рассказал, что у д. 2 корп. 1 по ул. Изборской двое пассажиров применили к нему физическую силу и ограбили. Преступники похитили его телефон, после чего вышли из автомобиля и скрылись.

Спустя несколько часов оперативники при помощи служебно-розыскной собаки по кличке "Жасмин" задержали подозреваемых. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге кавалер ограбил даму на первом свидании.

Фото: Piter.tv