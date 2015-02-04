Полиция задержала вооруженного мужчину в Лодейнопольском районе

Молодой человек вышел на улицу поселка Янега с заряженным оружием.

В поселке Янега Лодейнопольского района Ленобласти полиция задержала молодого человека, вышедшего на улицу с заряженным ружьем. По информации 47News, прогулку с огнестрельным оружием мужчина предпринял во второй половине дня 10 июня. Тогда же в полицию поступило сообщение о доносящихся до жителей поселка выстрелах.

Выехавшие на вызов полицейские обнаружили нарушителя спокойствия и произвели задержание. По предварительной информации, стрелок мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Оружие у местного жителя изъяли, его самого отправили в камеру предварительного содержания до выяснения обстоятельств. Официального подтверждения стрельбы пока не последовало - как и данных о пострадавших.

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Фото: Pixabay