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Полиция задержала водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Шлиссельбургском

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Погибшему на вид около 20 лет.

Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на Шлиссельбургском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Было установлено, что 19 июля в 12-м часу дня у дома №17 по Шлиссельбургскому проспекту 41-летний водитель на "Мерседесе" сбил велосипедиста. Мужчина на велосипеде переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии велосипедист скончался от полученных травм на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителя иномарки задержали. 

Видео: Piter.TV 

Теги: велосипедист, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 9:58

Велосипед ехал на красный, а водитель задержан за что?? 

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