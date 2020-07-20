Полиция задержала водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Шлиссельбургском

Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на Шлиссельбургском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Было установлено, что 19 июля в 12-м часу дня у дома №17 по Шлиссельбургскому проспекту 41-летний водитель на "Мерседесе" сбил велосипедиста. Мужчина на велосипеде переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии велосипедист скончался от полученных травм на месте происшествия.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителя иномарки задержали.
Видео: Piter.TV
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Велосипед ехал на красный, а водитель задержан за что??