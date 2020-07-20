Полиция задержала водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Шлиссельбургском

Погибшему на вид около 20 лет.

Полиция возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на Шлиссельбургском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что 19 июля в 12-м часу дня у дома №17 по Шлиссельбургскому проспекту 41-летний водитель на "Мерседесе" сбил велосипедиста. Мужчина на велосипеде переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии велосипедист скончался от полученных травм на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителя иномарки задержали.

Видео: Piter.TV