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В Петербурге задержали двух безработных, обокравших экс-акционера пивзавода "Балтика"
Сегодня, 9:27
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали двух безработных, обокравших экс-акционера пивзавода "Балтика"

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Злоумышленники списали со счета мужчины 114 млн рублей.

В Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в краже денег со счета бывшего акционера пивного завода "Балтика". Добычей злоумышленников стали 114 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о краже денег поступила от потерпевшего 1944 года рождения 25 сентября. Он пояснил, что с 1990 по 1995 гг. являлся акционером "Балтики". В 2013 году он продал свой пакет акций и выручил за него крупную сумму денег.

Подозреваемыми оказались 41-летний житель Липецка и 23-летний житель Московской области. Оба нигде не работают. Грабителей заключили под стражу.

Ранее мы писали, что из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: акции, кража денег, пивной завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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