Полиция задержала укравшего арт-объект уфимца

Местный житель объяснил, что просто хотел поправить фигуру мальчика, которая якобы стояла неровно.

Полицейские задержали мужчину, который забрал скульптуру мальчика из арт-объекта в Уфе. Ранее правоохранительные органы сообщили журналистам о том, что нетрезвый местный житель похитил у скульптуры многодетной семьи ребенка. Преступление попало на запись с камеры домофона. В кадре оказался запечатлен момент, когда злоумышленник тащил с собой украденное. Изначально вор установил скульптуру около входа в подъезд, а затем просто окунул арт-объект голосов в снег. Позже специалисты вернули пропавший элемент архитектурой композиции на место, а правоохранители занялись поиском нарушителя общественного спокойствия.

В результате удалось установить личность преступника. Им оказался 54-летний местный житель. Позже тот признался в содеянном. Он рассказал следователям, что возвращался в квартиру в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчина заметил памятник, посвященный многодетной семье, то решил поправить одну из статуй. По его мнению, та стояла слишком криво. Однако на место фигуру ему поставить не удалось. Местный житель испугался того, что мог совершить акт вандализма, поэтому унес скульптуру с собой, где и бросил ее возле жилого здания. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: МВД медиа по региону