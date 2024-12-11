В Ленинградской области раскрыта крупная афера в сфере загородного строительства

Изъятые документы и данные оперативной работы свидетельствуют о том, что жертвами аферистов могли стать как минимум 14 человек. Предварительная сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.

В Ленинградской области правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников, обманывавших граждан под видом строительства загородных домов. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ломоносовскому району выявили многомиллионное мошенничество, жертвами которого стали несколько человек.

Поводом для начала расследования стало обращение одного из потерпевших в конце 2024 года. Мужчина заключил предварительный договор с местной строительной компанией на приобретение земельного участка и возведение дома в дачном партнёрстве Ломоносовского района. После перевода 10,5 миллионов рублей на счёт организации и передачи ещё 3 миллионов наличными представителю компании, застройщик не выполнил свои обязательства. К оговорённому сроку дом остался недостроенным, а попытки урегулировать вопрос мирным путём ни к чему не привели.

В ходе проверки выяснилось, что аналогичным образом были обмануты ещё трое человек. Общая сумма ущерба превысила 26 миллионов рублей. Вместо обещанных загородных коттеджей клиенты компании получили недостроенные объекты и крупные долги по кредитам, взятым для реализации своих планов.

На основании собранных материалов следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 4 февраля 2025 года полицейские провели обыски по адресам предполагаемых злоумышленников. Изъятые документы и данные оперативной работы свидетельствуют о том, что жертвами аферистов могли стать как минимум 14 человек. Предварительная сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники и руководство строительной компании доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых.

Расследование продолжается.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти